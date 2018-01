Internautas descobrem que filha de Barack Obama não se chama Sasha

Barack Obama passou oito anos na presidência dos Estados Unidos. Mas só depois que ele deixou o cargo muitas pessoas descobriram que o nome de uma de suas filhas não é Sasha.

A responsável por ‘abrir os olhos’ da internet foi a escritora Ashley Ford. “Hoje faz um ano que descobri que o nome verdadeiro de Sasha Obama é Natasha”, escreveu em sua conta no Twitter.

Sasha é apenas o apelido de Natasha Obama, de 16 anos, caçula da família. Barack e Michelle Obama também são pais de Malia, de 18.

No verão passado, Sasha usou seu nome real durante um emprego de verão na ilha de Martha's Vineyard. Ela trabalhou temporariamente como caixa em um supermercado e, assim, alguns clientes descobriram sua identidade original.

Na mídia e na Casa Branca, a menina sempre foi tratada como Sasha e a descoberta gerou uma grande surpresa na maioria dos usuários das redes sociais.

Veja as melhores reações:

Today is the one year anniversary of me finding out Sasha Obama's actual first name is Natasha.

Tradução: Eu estou tremendo.

HOW DID I NOT KNOW THIS

Tradução: Como eu não sabia disso?

Tradução: Qual o nome de Malia? Chelsea???

I'm sitting here thinking about the fact that Sasha Obama's first name is actually Natasha pic.twitter.com/LP5ObjEz3h

Tradução: Estou aqui sentado pensando no fato de que Sasha Obama na verdade se chama Natasha

When you find out Sasha Obama's real name isn't Sasha! It's Natasha

Tradução: Quando você descobre que o nome real de Sasha Obama é Natasha

Folks really didn't know Sasha Obama's real name is Natasha? Lol Sasha is to Natasha what Bill is to William and Jack is to John.

Tradução: Vocês realmente não sabiam que o nome de Sasha Obama era Natasha? Sasha está para Natasha, assim como Bill está para William e Jack para John.

wait really? everyone REALLY didn't know sasha's name is natasha? how is this real?

you all pretend to be obama stans but YAINT