Internautas descobrem mensagens amorosas de Dudu Camargo a jovem que o acusou de agressão

Dudu Camargo Foto: Instagram / @dudu_camargooficial

Algumas postagens feitas pelo perfil de Dudu Camargo no Twitter estão dando o que falar nas redes sociais. Nelas, o apresentador aparece se declarando para Robert Oliveira, jovem que o acusou de agressão durante um namoro que teriam tido no passado.

Na ocasião, Dudu negou os boatos e afastou a hipótese de envolvimento com Robert. Christian Gomes, assessor do apresentador, disse ao E+ que entraria com uma ação na Justiça contra o acusador. "Ele não é gay, é hétero!", garantiu sobre Dudu.

Alguns internautas, porém, reviraram o passado do apresentador nas redes sociais e encontraram mensagens públicas de carinho trocadas entre a dupla.

"Meu amor, quero sempre estar ao seu lado" e "O melhor é saber que também ganho sempre um bom dia #FelizComVocê #BomDia #MeuAmor" são algumas delas. Em outra Dudu responde com corações e emojis apaixonados a um tuíte em que Robert lhe manda "Te amo #Relationshipgoals [metas de relacionamento, em tradução livre]".

*Atualização - Após a repercussão das postagens, Dudu deletou o seu perfil no Twitter.

Confira abaixo a reprodução do material que estava disponível em sua conta até a tarde desta terça-feira, 4.

Postagem de Dudu Camargo Foto: Twitter

Postagem de Dudu Camargo Foto: Twitter