Internado, Gilberto Gil posta foto ao lado da família em São Paulo

Gilberto Gil postou foto ao lado da família no hospital Foto: Reprodução

O cantor e compositor Gilberto Gil compartilhou nesta quinta-feira, 1º, em sua conta na rede social Instagram, uma foto em que a aparece recebendo a visita da família no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Gil está internado para continuação do tratamento de sua insuficiência renal.

Na imagem postada inicialmente por Flora Gil, esposa do baiano, o cantor diz que está sendo "paparicado". Ao seu lado, estão a sua filha e apresentadora de TV Bela Gil, o seu genro JP Demasi, a sua neta Flor e sua filha e empresária Marina Morena.

Paparicando em Sampa #familiagil @belagil @marinamorena83 @jpdemasi @florgildemasi #Regram @floragil_ Um vídeo publicado por Gilberto Gil Oficial (@gilbertogil) em Set 1, 2016 às 11:40 PDT

A postagem tinha mais de 15,5 mil visualizações até a noite desta quinta. Nos comentários, centenas de fãs postam mensagens de apoio a Gil, desejando a sua recuperação.

Tratamento. O cantor voltou a ser internado na tarde da última terça, 30. No sábado, 27, ele havia se sentido mal, quando adiou uma apresentação que faria com Caetano Veloso na casa de shows Metropolitan, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Essa foi a segunda vez que Gil, 74 anos, é internado no Sirio Libanês pelo mesmo motivo. Em junho, ele teve sete dias de internação. Ao sair, participou da abertura das Olimpíadas e surgiu alegre, em vídeo, cantando na casa da filha Preta Gil uma música que havia feito para sua netinha.