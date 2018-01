Integrantes do 'É o Tchan' se reúnem e emocionam fãs

Com saudades? É o Tchan se reuniu para uma gravação do 'Caldeirão do Huck'. Foto: Reprodução/Instagram

O É o Tchan realmente marcou época no Brasil para quem viveu nos anos 1990. E, para matar um pouco da saudade, o grupo se reencontrou e postou diversas fotos nas redes sociais. A reunião do grupo faz parte de uma reportagem do Caldeirão do Huck, que vai ao ar em breve.

Sheila Mello, Scheila Carvalho, Jacaré, Cumpadre Washington e Beto postaram fotos no Instagram e revelaram ter saudades. "Encontro lindo! Aqui tem história, amor, respeito, carinho, amizade, admiração, IDADE!", Sheila Mello brincou na legenda da publicação. Já Sheila Carvalho postou: "Amizade para a vida toda!".

Os seguidores dos cantores ficaram bastante emocionados com o reencontro: "Uma época tão linda", disse uma usuária da rede social. "Dancei muito É o Tchan na minha infância", disse outra. Muitos fãs pediram para que o grupo voltasse e gravasse um novo DVD.

Fato é que estamos todos muito ansiosos pelo reencontro.