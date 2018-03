Integrantes do ‘Balão Mágico’ estudam fazer shows para comemorar 35 anos do programa

Após o sucesso do grupo, manteve uma dupla musical com Simony por algum tempo, e chegou a ser aprovado para o curso de jornalismo na USP. Porém, preferiu ir para os Estados Unidos estudar música. Com o tempo, também deixou para trás o nome Jaizinho para adotar Jair Oliveira.

Na década de 1990, participou do Projeto Artistas Reunidas com nomes como Wilson Simoninha e sua irmã, Luciana Mello. Em 2001, lançou seu primeiro álbum solo, e seu trabalho lançado mais recentemente foi 'Jair Oliveira 30', em 2014, mesmo ano em que seu pai morreu por conta de um enfarte do miocárdio. É casado com a atriz Tânia Khalill desde 2005. Atualmente, está com 42 anos de idade.











Foto: Instagram / @jairoliveira