Inri Cristo diz que enviar nudes 'não é pecado'

Inri Cristo no programa 'Luciana By Night'. Foto: Foto cedida pela RedeTV!

O líder religioso Inri Cristo foi um dos convidados do Luciana By Night da última terça-feira, 25. No programa, Inri revelou detalhes da sua infância e adolescência e contou que não tinha "tempo para namorar" por trocar muito de cidade.

"Quando conseguia fazer amizade com alguém, chegava a hora de ir para outro lugar. Namorar requer tempo, é um luxo e eu nunca tive esse tempo", disse. Então Luciana Gimenez fez uma espécie de jogo com Inri: ela citou algumas atitudes e pediu para que o líder religioso classificasse como pecado ou não.

Pecado é "tudo o que você faz de mal a si mesmo ou ao outro", disse Inri, que classificou fofoca e traição virtual como pecado. Mandar nudes, porém, está liberado: "Todos nós viemos nus ao mundo, então depende do que você faz com sua nudez. Mas [mandar nudes] não é pecado", comentou.

