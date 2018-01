Imprensa americana diz que Prince teve problemas financeiros por 'gastar demais'

Prince gastava mais do que ganhava com suas músicas Foto: Reuters

Prince manteve "problemas de dinheiro crônicos" durante anos antes de sua morte, diz o site TMZ.

O cantor de Purple Rain - que foi encontrado morto em sua propriedade em Paisley Park na última quinta-feira, 21 - frequentemente gastava mais do que ganhava, enquanto várias decisões que ele tomou significaram que ele arrecadou menos dinheiro do que ele poderia ter feito.

Fontes disseram ao TMZ que Prince se recusou a vender seu bem principal, seu catálogo de músicas, e "consistentemente descartou" oportunidades de aumentar suas finanças, como o licenciamento de sua música para ser usada em filmes, programas de TV e comerciais.

E enquanto a maior parte do dinheiro do cantor veio de suas performances ao vivo, seus shows impulsivos frequentes foram mal planejados e envolveram pouca promoção, o que significa que, enquanto alguns foram bem sucedidos, muitos foram realizados com perda de lucros.

Ao que tudo indica, o dinheiro restante de Prince e outros bens serão divididos entre sua irmã Tyka Nelson e cinco meio-irmãos, já que ele nunca fez um testamento.

Várias fontes disseram ao site que o cantor icônico definitivamente não tinha um testamento até 2014 e, embora vários profissionais tinham levantado a questão da elaboração de um documento para especificar o que cada pessoa herdaria quando ele morresse, Prince nunca teve interesse na elaboração de um.

Acreditava-se que apenas Tyka iria herdar seus bens, mas sob a lei de Minnesota, meio-irmãos são tratados da mesma forma, o que significa que todos receberão uma parte igual.

E a fortuna também poderia ser compartilhada entre mais do que apenas seis pessoas, já que Prince tinha outros dois meio-irmãos que faleceram - e se eles tiveram filhos, eles também teriam direito a uma parte igual da quantia estimada em US$ 150 milhões.

