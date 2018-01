Igor Camargo fala sobre separação dos pais: 'Eu não tenho rancor, não tenho mágoa nenhuma'

Igor Camargo fala sobre separação dos pais. Foto: Reprodução

Pela primeira vez, Igor Camargo, filho de Zezé di Camargo e Zilu, falou sobre a separação dos pais. Ele deu entrevista para o Programa do Gugu, que vai ao ar nesta quarta-feira, 14, na Record TV.

"Eu não tenho rancor. Eu não tenho mágoa nenhuma. Mas você tem que ter cuidado quando vê alguém que você ama sofrendo", disse Igor. Ele revelou que se sentia muito sozinho dentro de casa, então, resolveu morar com a noiva aos 17 anos.

"Eu estava ficando praticamente sozinho. Aí eu tomei uma escolha. Já estava praticamente com 18 anos também. E decidi ir morar com ela", explicou ele, agora com 22 anos.

Igor ainda disse que não se importa com quem sua mãe esteja, desde que a faça bem: "Eu quero alguém que faça ela feliz", disse.