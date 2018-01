Idris Elba grava canção em parceria com o DJ Fatboy Slim

Foto: Bang Showbiz

Fatboy Slim fez uma parceria com Idris Elba em uma nova faixa musical.

O DJ e o ator, de 43 anos, gravaram uma canção para o mais recente filme de Idris, Bastille Day, no qual ele estrela como o agente da CIA Sean Briar. O galã participou dos vocais.

Fatboy Slim - cujo nome verdadeiro é Norman Cook - disse ao NME: "Acabei de fazer algo com Idris Elba para o próximo filme dele, que é bastante interessante. Não sei se está sendo mantido em segredo, então não quero ficar em apuros dizendo muito a respeito. É chamado Bastille Day, e nós escrevemos uma música juntos, e Idris canta nela, o que é divertido".

Longe das telonas, Elba tem uma carreira musical e trabalha como DJ, sob o pseudônimo de Big Driis. E foi assim que ele conheceu Norman.

O astro do sucesso Right Here Right Now revelou: "Eu o vi tocar como DJ muitas vezes e acabamos nos conhecendo. Nós também compartilhamos a mesma empresa de gestão, de modo que estamos muitas vezes no mesmo evento, e é assim que nos tornamos amigos".

Os dois trabalharam juntos no estúdio anteriormente em um remix do sucesso de Bruno Mars, Uptown Funk.

Idris também colaborou com vários outros artistas. Trabalhou em um remix de Shutdown com Skepta em junho de 2015, enquanto que, em fevereiro deste ano, ele emprestou sua voz para o hit de Macklemore e Ryan Lewis, Dance Off.

No elenco de Bastille Day, também se juntaram a Idris Elba os astros de Game of Thrones, Richard Madden, Charlotte Le Bon e José Garcia.

