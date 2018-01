Idris Elba e Naiyana Garth podem ter reatado romance

O ator Idris Elba, da série 'Luther', e sua namorada, Naiyana Garth Foto: Bang Showbiz

O ator Idris Elba espantou os rumores de sua separação ao aparecer com a namorada Naiyana Garth, com quem tem o filho Winston, de 1 ano e 11 meses, no British Academy Television Awards (BAFTA TV), no Royal Festival Hall, em Londres, na noite de domingo, 8.

O casal era só sorrisos enquanto caminhava de mãos dadas no tapete vermelho, antes de demonstrar carinho um pelo outro ao orgulhosamente posar os fotógrafos. O ator de 'Luther', de 43 anos, envolveu seu braço em torno de Naiyana, beldade morena de 28, enquanto eles se olhavam apaixonadamente e sorriam na frente de fãs, no que se acredita ser seu primeiro evento público juntos este ano.

As especulações sobre o término do romance começaram quando Idris participou do British Film Awards em fevereiro por conta própria e não mencionou sua namorada em seu discurso de agradecimento quando ele recebeu o prêmio de Melhor Ator por sua atuação no filme 'Beasts of No Nation'.

Uma fonte disse na época: "Terminou recentemente e é muito cedo para ela falar sobre isso. Eles se mantiveram muito reservados, então ela está surpresa que as pessoas já sabem".

"É muito triste que isso tenha acontecido enquanto Idris está experimentando os pontos mais altos da sua carreira profissional e eles não podem celebrar isso um com o outro".

Idris também tem a filha Isan, de 13 anos, de seu antigo casamento com Hanne "Kim" Norgaard e recentemente admitiu que ele se dá muito bem com seus filhos, apesar de não ser tão presente.

Ele disse: "Meu relacionamento com meus filhos é muito, muito forte, considerando que eu nunca estou em casa".