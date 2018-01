Idris Elba é apontado como novo namorado de Madonna

Madonna e Idris Elba estariam juntos Foto: Luke MacGregor/Reuters e Wikepedia

A cantora Madonna tem um novo affair, de acordo com informações publicadas pela mídia britânica no domingo, 30. A popstar de 58 anos e o ator inglês Idris Elba, de 44, foram vistos juntos em um restaurante de Londres em clima de romance. Antes do jantar, Madonna acompanhou uma luta de Elba, que está investindo na carreira do kickboxing. A cantora chegou a postar vídeos do duelo vencido pelo ator em suas contas no Snapchat e no Instagram (veja no vídeo abaixo):

Idris Elba Smashes it at York Hall! ?????????? Um vídeo publicado por Madonna (@madonna) em Out 28, 2016 às 5:58 PDT

A dupla teria se conhecido ainda em 2015, quando Elba, que também é DJ, se apresentou na abertura de um show de Madonna. De acordo com o jornal britânico 'The Sun', os dois não estariam mais escondendo o relacionamento, já que trocavam beijos e carícias na frente de todo mundo no restaurante. Entretanto, os dois chegaram e saíram separados do local, onde o ator celebrava sua primeira vitória na carreira de lutador.

A transformação de Idris Elba de ator a lutador de kickboxing está sendo gravada para um reality show na TV britânica. Durante a gravação, Madonna ficou o tempo todo seguindo o astro de filmes como "Beasts of No Nation" e "Thor" pelos bastidores. Em vídeos nas redes sociais, a cantora mostrou a preparação e até postou uma selfie juntinha a Elba.

Assim como Madonna, o ator já foi casado duas vezes, mas está solteiro. Ele é um dos cotados para ser o novo James Bond na franquia de 007 - se isso se confirmar, ele seria o primeiro negro a estrelar o papel.