Taylor Swift faz show surpresa para idoso de 96 anos

. Foto: Alison Fowler / Reprodução / Facebook @hcavagnaroKFVS

A cantora Taylor Swift preparou uma bela surpresa em homenagem a um de seus fãs mais idosos no mundo, Cyrus Porter, um veterano da Segunda Guerra Mundial, morador de Nova Madrid, nos Estados Unidos.

Taylor chegou de surpresa à festa da família de Porter, que possui mais de vinte netinhos. Para alegria de todos, ela embalou a noite com o sucesso Shake It Off, que fez até mesmo o senhor de idade levantar-se e arriscar-se na dança.

O momento foi registrado pelo jornalista Hank Cavagnaro, da KFVS. Confira abaixo: