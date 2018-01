Identidade de menina que vive nas ruas de Roma gera mistério

Foto: Missing Persons of America

Uma garota que vaga pelas ruas de Roma e responde a perguntas em inglês gerou um grande mistério nos últimos dias. Sem nenhum documento, ela disse que se chama Maria, mas deu diferentes nomes à polícia.

Incialmente, suspeitava-se que ela pudesse ser Madeleine McCann, uma garota que desapareceu em 2007, em Portugal, durante um almoço com os pais. No entanto, Madeleine tem uma mancha no olho, o que comprova que a garota não poderia ser ela.

A menina de Roma também foi comparada a Maria-Brigitte Henselmann, que desapareceu na Alemanha em 2008.

No entanto, o jornal britânico Daily Mail revelou que a garota poderia ser Embla Jauhojärvi, que desapareceu de Estocolmo, na Suécia, em maio deste ano. Seu pai, Tahvo, teria entrado em contato com o MailOnline depois de ver uma foto da menina e dito que era sua filha, que tem Síndrome de Asperger e desapareceu quando foi estudar italiano. O jornal informa que ele está a caminho de Roma.