Ian Somerhalder, de 'The Vampiries Diaries', será pai

Ian Somerhalder e Nikki Reed em evento em Los Angeles, nos Estados Unidos Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

O ator Ian Somerhalder, da série The Vampiries Diaries, anunciou nesta quinta-feira, 4, que será pai, ao lado da mulher, Nikki Reed.

No Instagram, ele compartilhou uma imagem de Nikki grávida. “Para nossos amigos, familiares e o resto do mundo. Em meus 38 anos neste planeta, eu nunca experimentei nada mais poderoso e bonito do que isso. Eu não consigo pensar em nada mais animador do que este novo capítulo e nós queremos que vocês ouçam isso primeiro de nós", escreve Somerhalder.

"Este tem sido o momento mais especial de nossas vidas e escolhemos manter isso o maior tempo possível apenas para nós três para podermos curtir este momentos entre nós e com nosso pequeno que está crescendo tão rápido... Porque é isso que eles fazem, crescem tão rápido. Obrigado por suas boas energias. Com amor, Ian”, disse ele.

Confira o post: