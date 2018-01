Humorista Paulo Silvino luta contra câncer no estômago

Paulo Silvino Foto: Divulgação

Afastado da TV, o ator e humorista Paulo Silvino está lutando contra um câncer no estômago. Em entrevista à revista Tititi, ele contou que, em julho, descobriu a doença e passou por uma cirurgia de nove horas, como parte do início do tratamento. "Foi barra", descreveu sobre o tempo no centro cirúrgico.

Silvino tem o endocarcinoma, nome dado ao tumor maligno no estômago. Desde o início de setembro, o humorista já fez quatro sessões de quimioterapia e se prepara para mais oito. A intenção é voltar logo para a telinha. "Quero morrer na ativa, trabalhando na minha querida TV Globo", contou à revista.

Na entrevista, Silvino disse ainda que o tratamento não está dando náuseas nem fez cair o cabelo, mas que vem causando a perda do paladar.