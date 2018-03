Hugo Gloss estreia como apresentador 'legendando' vídeos engraçados

Hugo Gloss, Felipe Titto e Ellen Milgrau comandam versão brasileira do programa Ridiculousness. Foto: Divulgação/MTV

Sucesso na web por publicar vídeos e comentários engraçados, o blogueiro Hugo Gloss faz hoje, 7, às 20h, sua estreia como apresentador, na MTV. No programa Ridículos, versão brasileira do americano Ridiculousness, ele irá comentar vídeos da internet na companhia do ator Felippe Titto e da modelo Ellen Milgrau, com quem divide o comando da atração.

Assim como no formato original, Ridículos exibe os vídeos bizarros e engraçados da internet. O trio de apresentadores, juntamente com um artista convidado, faz os comentários sobre as cenas que serão exibidas. A escolha dos vídeos foi feita pela equipe da MTV, e os apresentadores garantem que só assistiram aos vídeos na hora da gravação, para uma reação mais espontânea e sincera.

"Querendo ou não, você vê um vídeo ou um gif na internet hoje em dia, e, às vezes, você ri mais da legenda do que da imagem. A gente está aqui justamente para dar essa legenda para você", disse Hugo Gloss sobre a proposta da atração, durante evento de lançamento do programa.

Segundo o diretor geral da Viacom, proprietária da MTV, Raul Castro, a escolha dos apresentadores foi por conta da pluralidade. Enquanto Hugo Gloss tem fama no meio digital, a modelo Ellen é super espontânea e faz sucesso nas redes sociais e Titto comandou as duas temporadas do reality Are You The One Brasil, do mesmo canal.

"É tudo totalmente novo pra mim, nunca tinha trabalhado na TV, não imaginava que era assim, ainda mais chegar num programa que, na teoria, era para ser totalmente 'quadrado'. Mas a gente foi dando aquele toque nosso mesmo, aquela 'abrasileirada'. Eu acho que vai ser incrível, além das nossas expectativas. Vai ser choque de monstro", disse a modelo.

Em cada episódio, além dos apresentadores, há um convidado diferente. Algumas das personalidades foram o ator Caio Castro, a modelo Isabeli Fontana, o rapper Marcelo D2, o cantor Supla e a modelo fitness Bella Falconi.

Adaptação. Apesar de ter uma equipe majoritariamente brasileira, o local de gravação e a produção foram as mesmas da versão gringa. Os episódios foram gravados no estúdio da Viacom, em Miami, nos Estados Unidos, e a justificativa é a redução de custos: as versões americana, brasileira e latina foram gravadas no mesmo cenário.

Já que o formato foi o mesmo, os apresentadores tentaram dar um 'toque brasileiro' na atração. "Lá [nos EUA], a coisa é milimetricamente roteirizada, então a gente penou um pouco no começo. A gente segue o formato, mas a forma com que a gente reproduziu vem muito com o nosso toque. Eles fazem de um jeito mais engessado, a gente faz de um jeito mais desembaraçado, um jeito mais brasileiro mesmo", revela Titto.

Ellen também deixou claro que não tentou seguir o método de apresentação do original: "Eu não me inspirei em nada do programa original. Porque se fosse para se inspirar, não dava... A garota que comenta, ela não comenta, ela só ri. E eu comento, eu falo, eu estou lá para ser engraçada, não estou lá só para enfeitar o programa."

Ridículos será exibido às terças-feiras, a partir das 20h, na MTV. Serão 15 episódios de 30 minutos de duração, cada um com um tema de vídeos, como casamento, neve, esportes, entre outros. A versão original, Ridiculousness, atualmente está em sua sétima temporada e é exibida em diversos países do mundo.