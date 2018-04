Hospital começa a se preparar para o nascimento do filho de Kate Middleton e príncipe William

O St. Mary's Hospital, em Londres, começa a se preparar para o nascimento do terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP

O terceiro filho de Kate Middleton e do príncipe William está com nascimento previsto para a segunda quinzena do mês de abril e o St. Mary's Hospital, em Londres, já está começando a se preparar para o evento. Um perímetro de segurança foi estabelecido em volta do local, com restrições de estacionamento e espaços para a imprensa se posicionar.

Apesar de rumores na mídia inglesa que desta vez Kate iria dar à luz em casa, as preparações no hospital indicam que os médicos vetaram essa possibilidade devido às leves complicações que a duquesa teve nas gestações anteriores. George e Charlotte também nasceram no St. Mary's Hospital, assim como William e Harry.

A própria coroa britânica é quem arca com os custos dos médicos, parto e diárias do hospital. Segundo o jornal The Daily Telegraph, um dia na ala de luxo no St. Mary's Hospital, onde Kate ficou nas duas últimas vezes, custa em torno de 6.275 libras (cerca de R$ 30 mil).