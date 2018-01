Homens escolhem esposas mais jovens quando se casam de novo

Um novo estudo do Pew Research Center revela que homens americanos que se casam de novo são mais inclinados a escolher esposas significativamente mais jovens. (Os astros de cinema são como todos nós!)

Provavelmente há uma explicação para este comportamento na psicologia evolucionista e no relativismo cultural Foto:

Casar de novo, como reportamos recentemente, está em alta, com 40% dos casamentos novos envolvendo pelo menos um parceiro que já foi casado e 20% envolvendo parceiros que foram ambos casados previamente.

Um exame das idades desses casais de segunda viagem revela que 20% dos maridos têm esposas com pelo menos 10 anos menos do que eles. Outros 18% casaram-se de novo com mulheres seis a nove anos mais jovens.

As descobertas, baseadas no Levantamento Comunitário Americano do Departamento do Censo em 2013, concentrou-se somente em casais de sexos opostos que tornaram a se casar em 2013. (Transparência total: meu marido tem 13 anos mais do que eu, e não sou sua primeira esposa).

Oitenta por cento dos homens entram em primeiros casamentos com esposas que têm cerca de cinco anos a mais que sua idade, segundo o estudo. Mas esse número despenca para 57% dos homens em novo casamento.

Por sua vez, apenas 5% das mulheres que se casam de novo o fazem com maridos que são 10 anos mais jovens do que elas, e 6% das esposas escolhem segundos maridos seis a nove anos mais novos.

Provavelmente há uma explicação para este comportamento na psicologia evolucionista e no relativismo cultural. Mas eu particularmente gosto da teoria de Ursula Burns. Burns é a mandachuva na Xerox, onde começou como estagiária e progrediu até se tornar a primeira mulher afro-americana CEO a comandar uma empresa das 500 da revista Fortune. Ela conheceu seu marido, Lloyd Beam, que é 20 anos mais velho do que ela, na Xerox.

"A diferença de idade se mostrou vantajosa quando o emprego de Burns posteriormente requereu que ela viajasse com frequência, deixando os dois filhos pequenos em casa", reporta o Wall Street Journal. Seu marido se aposentou, e isso permitiu que Burns se concentrasse em progredir na sua carreira."

"De modo que o segredo do sucesso", ela disse, "é se casar com alguém 20 anos mais velho." Treze também funciona muito bem.

Tradução de Celso Paciornik