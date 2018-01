Homem obeso emagrece 68 quilos após adotar cachorro: 'Ele me curou'

Cachorro adotado por Eric O'Grey ajudou-lhe a interagir com outras pessoas e a perder peso. Imagem ilustrativa. Foto: Pixabay

Em 2010, Eric O'Grey, um gerente de vendas de San José, na Califórnia, Estados Unidos, pesava 154 quilos e foi até um médico, que lhe indicou um tratamento nada convencional: adotar um cachorro.

"Ela sabia que meu problema não era médico, era ser antissocial", disse ele à People. O'Grey foi até um abrigo de animais e adotou um border-collie misturado com um pastor australiano de sete anos, que ganhou o nome de Peety.

O animal fez com que O'Grey saísse mais e interagisse com mais pessoas e começasse a correr e, assim, perdeu 68 quilos."Eu o chamava de arma de sedução em massa. Você pode abordar qualquer pessoa com um cachorro e começar uma conversa", contou ele.

Infelizmente, o animal morreu em 2015 e, agora, o gerente de vendas está lançando um livro sobre como sua vida mudou após a chegada do cãozinho, o Walking With Peety. "Ele me curou", falou. Desde sua morte, O'Grey casou e resgatou um novo cachorro chamado Jake, e está praticando corridas com o novo animal de estimação.

