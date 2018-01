Homem 'luta' por foto sorrindo na CNH e viraliza

Filipe apareceu com um 'sorrisão' na foto de sua CNH Foto: Facebook/ lipeoborges

Filipe Borges lutou muito pelo seu sorriso na foto de sua nova Carteira Nacional de Habilitação, compartilhou sua história no Facebook e viralizou.

Ao ir renovar sua CNH, o mineiro de Sete Lagoas 'logo lascou um sorrisão', como ele mesmo descreve, e logo foi repreendido pela secretária. "Sem sorrir, por favor", pediu a mulher. Borges questionou o motivo e ouviu que, por se tratar de um documento, teria de ficar sério.

"Dona da Clínica: Ora senhor, são normas. Está no estatuto.

Eu: Sério? Posso ver o estatuto?

Dona da Clínica: É documento interno. Afirmou.

Eu: Mas me explica por que eu não posso tirar minha foto sorrindo?

Dona da Clínica: Boa pergunta, deve ser para facilitar no reconhecimento do rosto pela polícia federal", relatou em seu Facebook.

Filipe argumentou que até a rede social conseguia identificar rostos - ainda que estivessem com careta -, "a senhora não está subestimando a polícia federal não?", perguntou.

Depois de muita discussão e de aceitar assinar um termo redigido a punho próprio, o mineiro pode tirar a foto com o 'sorrisão'. Por fim, Filipe estava certo: "Moço, acabei de ligar para o orgão que regulamenta as carteiras de habilitação e eles me informaram que você pode tirar a foto do jeito que você quiser. Não precisa assinar o termo não, viu?", disse a dona da clínica.

Ao compartilhar sua história e a foto de sua CNH, o mineiro bombou nas redes sociais. Já são mais de 59 mil curtidas, 15 mil compartilhamentos e quase nove mil comentários. Leia o relato completo: