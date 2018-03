Homem de 65 anos morre durante a sessão de 'Invocação do Mal 2'

Foto: Divulgação

Bem avaliado pela crítica e pelo público, o filme Invocação do Mal 2 'fez' uma vítima real. De acordo com o site DNA India (via CinemaBlend), um homem de 65 anos morreu durante uma sessão do filme, na Índia.

A vítima teve um ataque cardíaco dentro do cinema Balasubramaniyar, na cidade de Tiruvannamalai. Uma ambulância foi chamada para socorrer o homem, que não resistiu e morreu antes da chegada do socorro.

O site diz que o incidente ocorreu na noite de quinta-feira, 16, e que a vítima havia reclamado de dores no peito antes do início do filme. A identidade do homem não foi divulgada

A alta carga de terror do filme Invocação do Mal 2 tem sido a responsável por atrair milhões de pessoas aos cinemas em todo o mundo. O sucesso nas bilheterias levaram os produtores a anunciar um filme solo da freira macabra que aparece em algumas cenas. Ainda não há data de estreia, mas a equipe já trabalha com o título The Nun (A Freira, em tradução livre).