'Hipster da Federal' já recebeu propostas para posar nu

Lucas Valença ficou conhecido após escoltar Eduardo Cunha até o avião da Polícia Federal. Foto: Reprodução/Instagram

Parece que a fama de Lucas Valença, o 'Hipster da Federal', está indo muito bem. Em entrevista a Rádio Estadão nesta quarta-feira, 26, o agente da PF revelou que já recebeu propostas para ensaios sensuais.

"Eu já recebi alguns convites sim, mas como tá acontecendo tudo muito rápido, em menos de uma semana, e eu não posso tomar decisões impensadas, eu tenho que analisar com cautela o que será melhor para minha vida, não posso dizer se vou aceitar ou não, tô pensando mesmo", disse.

Ele ainda falou sobre o momento em que descobriu que ficou 'famoso' na internet: "Quando tirei meu celular do modo avião, fui olhar no Whatsapp e tinha mais de 300 mensagens, mensagens da família, dos amigos, dizendo 'você tá famoso'. Depois, entrei no Instagram e eu tinha passado de uns mil seguidores para 100 mil seguidores, e a última vez que eu olhei já estava com 260 mil".

Para lidar com esse sucesso todo, o agente disse que já contratou até uma assessoria de imprensa para ajudá-lo com entrevistas e redes sociais. Valença revelou que sequer sabia o que era hipster antes de receber esse apelido: "Eu tô descobrindo agora. As pessoas me falam que hipster é isso, isso e aquilo, aí eu falo 'ahhh é isso então o que eu sou'. Eu não sabia quem eu sou em relação a isso", brincou o agente.

O agente revela que já recebeu convites para ensaios sensuais. Foto: Reprodução/Instagram

Porém, depois de ficar conhecido, surgiram notícias de que ele teria sido afastado da Polícia Federal e que a corporação estava abrindo um processo disciplinar contra ele por conta das entrevistas sem autorização. Lucas nega: "As pessoas disseram que eu estava afastado da polícia, se você considera férias afastamento... Eu estou de férias, começaram na segunda-feira. Até apareceu por aí que eu fui orientado a tirar férias, mas fui eu quem pedi. Eu pedi uma antecipação pois precisava de um tempo para mim", explicou.

Afinal, o agente está curtindo essa fase de ser conhecido por aí. "Gosto de deixar as coisas acontecerem, eu tô achando legal, maneiro, conheci o Porchat, a Fátima Bernardes, a Antonia Fontenelle. O pessoal que manda mensagem, que fala comigo na rua, é tão gente boa. Eu levo as coisas na boa mesmo, acho ao mesmo tempo engraçado e uma coisa boa", comentou. E, para quem interessar possa, Valença garantiu que está solteiro.