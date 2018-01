Hilary Duff se desculpa por fantasia ofensiva usada no Halloween

Dia 31 de outubro é comemorado o Halloween e não faltaram festas no último final de semana para celebrar o Dia das Bruxas. Porém, na hora de se fantasiar, algumas pessoas acabam ofendendos pessoas, raças e culturas inteiras ao fazer graça de um costume ou acontecimento histórico.

Foi o caso de Hilary Duff e seu namorado, o personal trainer Jason Walsh, com suas fantasias de pelegrino e índio nativo americano, respectivamente. Nas redes sociais, muitos criticaram o casal, os chamando de insensíveis, ignorantes e até racistas.

Nos Estados Unidos, qualquer fantasia que remeta aos índios, como cocares e pinturais faciais, são consideradas extremamente desrespeitosas por conta do genocídio indígena cometido pelos pelegrinos ingleses na época da colonização.

A atriz se desculpou pelo Twitter "Eu peço desculpas às pessoas que ofendi com minha fantasia. Não foi apropriado e eu estou verdadeiramente, do fundo do meu coração, arrependida".

I am SO sorry to people I offended with my costume.It was not properly thought through and I am truly, from the bottom of my ❤️sorry.