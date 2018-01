Hilary Duff é alertada pela polícia sobre fã obcecado

Foto: Divulgação

Hilary Duff foi avisada pela polícia sobre um fã obcecado que está tentando pedir a mão dela em casamento depois que ele contratou um motorista de limusine para tentar encontrar sua casa.

A cantora foi contatada por agentes policiais em Beverley Hills depois que eles ficaram preocupados com o comportamento estranho de um homem não identificado. De acordo com o site TMZ, o incidente começou no início deste mês, quando ele contratou o motorista e tinha uma foto da casa de Hilary, mas não sabia o endereço completo.

Então, durante duas horas, ele fez o motorista procurar pela residência. Depois de não encontrar, o motorista ficou preocupado e ligou para a polícia, que então entreou em contato com a equipe de Hilary.

Fontes alegaram que a equipe de segurança da estrela do filme Lizzie McGuire sabe quem é o homem e como ele se parece, uma vez que eles já tiveram problemas com ele no passado.

No entanto, Hilary não registrou ocorrência policial ou buscou uma ordem de restrição contra o homem misterioso e, em vez disso, aumentou sua segurança.

Em 2007, um homem de 18 anos foi enviado para a prisão por perseguir Hilary. Maksim Myaskovskiy foi condenado a 117 dias de prisão e cinco anos de liberdade condicional depois de não contestar as acusações.

Na época, Hilary e seu então namorado Joel Madden entraram com o pedido de uma ordem de restrição contra o jovem e o companheiro de quarto dele, o fotógrafo das celebridades David Joseph Klein, 50.