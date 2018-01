Hilary Duff desabafa sobre críticas ao seu corpo com foto mostrando celulites

Hilary Duff, que vai completar 30 anos no próximo mês, garante que se orgulha de seu corpo Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Na última sexta-feira, 4, Hilary Duff usou o Instagram para fazer um desabafo sobre pessoas que criticam seu corpo. A atriz e cantora publicou uma foto de maiô na praia, mostrando suas celulites e contando que tem orgulho delas.

"Eu estou postando isso em nome de meninas, mulheres e mães de todas as idades. Eu estou curtindo umas férias com meu filho após ter ficado muito tempo longe dele nos últimos meses. Já que sites e revistas adoram compartilhar as celulites das celebridades, bem, eu as tenho! Meu corpo me deu o maior presente da minha vida: Luca, há cinco anos. Eu vou completar 30 anos em setembro e meu corpo está saudável e me leva onde eu preciso ir", escreveu Hilary na legenda.

A artista finalizou com uma mensagem às mulheres: "Meninas, vamos ser orgulhosas do que nós temos e parar de perder tempo precioso desejando que nós fôssemos diferentes, melhores e sem falhas. Vocês (vocês sabem de quem estou falando!) já sabem como arruinar bons momentos, e agora vocês são body shamers também", completou.

Nos comentários, muitas seguidoras agradeceram à atriz pela mensagem. "Rainha! Eu não vi nenhum 'defeito' na foto!", disse uma fã.