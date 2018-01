Henri Castelli posta foto com peixe ameaçado de extinção e é multado

O ator Henri Castelli foi criticado nas redes sociais por postar foto após pescar um peixe de espécie ameaçada de extinção. Foto: Denise Andrade / Estadão

O ator Henri Castelli foi duramente criticado na última sexta-feira, 11, ao postar uma foto de uma pescaria. Na imagem, ele aparece em uma moto com um peixe na garupa, identificado por muitos como sendo da espécie mero.

"Pra depois ninguém falar que é papo fiado. Taí a prova do dia!!", dizia a legenda da publicação feita por Castelli, já apagada, que encerrava com a hashtag #vidadepescadornãoéfácil.

"Matou um animal em extinção! Parabéns!", ironizou um dos internautas no post original, que já foi excluído. A foto foi recuperada por defensores dos direitos animais e outros internautas repreenderam o ator nas mídias sociais dele. “E ai? Agora vai matar uma onça? Ou quem sabe um elefante”, disse uma das pessoas que o criticavam.

A pesca do mero está proibida por portaria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) desde 2002 por ser uma espécie de reprodução lenta. Como se trata de um animal dócil e de fácil captura, era conhecido por ser bastante visado pelos pescadores que procuravam de um peixe com carne farta e que também serve como 'troféu'.

Foi lavrado auto de infração no IBAMA contra o ator no inciso dois do artigo 24 do Decreto n° 6.514/2008, que pune a pesca de animais considerados em extinção com uma multa de R$ 5 mil. O crime será comunicado ao Ministério Público Federal (MPF) para apuração de responsabilidade penal, ele ainda pode ser condenado a detenção em acordo com a Lei de Crimes Ambientais.

Procurados pelo E+, os representantes de Henri Castelli enviaram uma declaração do ator: "Na semana passada, fiz uma brincadeira ao ser abordado por um pescador que me pediu para tirar uma foto. Ele carregava em sua moto um peixe muito bonito. Eu não matei o peixe e tampouco sabia que aquele tratava-se de um Mero", disse o ator. "Admito que errei, condeno a pesca e caça de espécies ameaçadas de extinção e tenho o maior respeito pela natureza e pelos animais", finalizou. Ele também agradeceu as mensagens de apoio e carinho enviada pelos fãs nos últimos dias.

Veja abaixo a foto postada pelo ator:

E o print fez mais uma vítima. O Ibama diz que vai multar o ator Henri Castelli, por conta da pesca de um peixe em extinção - valor 5k @VEJA pic.twitter.com/hvyGx5UWle — R.G. (@srgoes) 15 de agosto de 2017

