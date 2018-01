Helen Mirren revela o segredo para ter um casamento tão duradouro

Foto:

A atriz Helen Mirren está casada com Taylor Hackford desde 1997. Embora eles tenham enfrentado algumas crises ao longo dos anos, ela confia que o casamento se tornou indestrutível após os dois construírem uma casa juntos em Salento, Itália. Segundo ela, isso obrigou um a aprender mais sobre o outro.

Ao ser questionada sobre qual seria o segredo para um casamento durar tanto, a atriz explicou: "Construir casas juntos. Se algo te induzir a separação, construa uma casa juntos. É um grande triunfo".

"Nós somos bem diferentes, mas aprendi bastante com ele, incluindo retornar ligações. Se ele recebe uma ligação, ele retorna imediatamente. Ele é uma daquelas pessoas detalhistas. Eu o admiro muito. Mas é uma via de mão dupla. Eu tenho certeza que ele também aprendeu muitas coisas comigo", contou a artista para a revista OK!.