Helen Mirren faz tatuagem em homenagem a Prince

Foto: Divulgação

Helen Mirren exibiu uma tatuagem em tributo a Prince enquanto participava do jantar dos Correspondentes da Casa Branca. Trata-se de um desenho roxo do logotipo do cantor perto de sua clavícula, combinando-o com um vestido longo na mesma cor.

"Admiro os grandes artistas e ele era um grande artista", disse a atriz ao jornal Washington Post. "Adoraria dizer que Prince fez isso em 1988 ou algo assim, em vez de eu [ter feito] no banheiro esta manhã", brincou, afirmando se tratar de uma tatuagem temporária.

Ela não descarta tornar permanente o desenho, já que ela comentou que pretende fazer uma tatuagem de serpente, que cubra inteiramente um de seus braços.

"Quero fazer outra, na verdade, gostaria de uma manga inteira. [O desenho seria] algum tipo de padrão de curva correndo pelo meu braço. Talvez uma cobra. Gosto bastante de cobras", disse a atriz.

