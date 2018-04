HBO vai aumentar salário de atrizes de 'Big Little Lies' na 2ª temporada

'Big Little Lies': segunda temporada da série da HBO deve estrear em 2019. Foto: Reprodução de cena/HBO

A segunda temporada de Big Little Lies deve estrear apenas em 2019, mas algumas novidades sobre a nova fase já estão sendo divulgadas. Uma delas, que já havia sido divulgada, é que Meryl Streep vai participar da atração. A outra é que o elenco da série vai ganhar um aumento.

Casey Bloys, presidente de programação da HBO, confirmou ao Hollywood Reporter que o elenco recebeu um "aumento de salário significativo", mas não especificou quanto. Alguns veículos americanos estipulam que Reese Whiterspoon e Nicole Kidman, que também são produtoras-executivas da série, vão ganhar US$ 1 milhão por episódio.

"Uma trama como essa é um presente para a emissora", disse Bloys ao Hollywood Reporter. "Na verdade, nós acabamos de finalizar um processo no qual nós analisamos tudo e tivemos certeza de que não há diferenças salariais inapropriadas; e, se houver, se nós encontrarmos qualquer diferença, nós vamos corrigir. E isso é um resultado direto do movimento Time's Up", concluiu.

Há algumas semanas, uma executiva da HBO se desculpou por sua escolha de palavras ao abordar os aumentos que as atrizes de Big Little Lies pediram. Francesca Orsi, sugeriu que os salários pedidos "estupraram" a emissora, mas depois se retratou: "Obviamente, estou envergonhada pela minha pobre escolha de palavras".