Harry Styles fala sobre Taylor Swift e dá pista sobre inspiração do novo álbum

Cantor deu entrevista à revista Rolling Stones Foto: Jonathan Short/Invision/AP

Harry Styles deu uma entrevista reveladora para a revista Rolling Stone. O cantor falou sobre seus namoros com Taylor Swift e com Kendall Jenner.

O ex-membro do One Direction assumiu que grande parte de seu novo álbum é sobre uma relação recente. Como ele e Kendall passaram por altos e baixos desde 2015, fãs especulam que ela seja a inspiração para o novo trabalho solo do cantor.

Já sobre Taylor, o cantor disse que foi um grande experiência. Ela e Styles ficaram juntos em 2012, mas o namoro não durou muito tempo. A cantora lançou duas músicas sobre o relacionamento, Out of the Woods e Style. Harry, no entanto, diz não saber se foram feita para ele. "Eu escrevo sobre minhas experiências, todo mundo faz isso. Eu sou sortudo se tudo [que passamos] ajudou a criar essas música", disse à Rolling Stone.

Questionado se já disse à cantora que gosta das músicas dela, Styles disse que sim e não. "Ela não precisa que eu diga o quão boa ela é. São ótimas músicas". O cantor ainda disse que, se encontrasse Taylor hoje, a agradeceria pelos momentos que compartilharam.