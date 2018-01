Harry Styles, ex-One Direction, divulga capa de seu novo single solo

Harry Styles, ex-One Direction, deve lançar seu primeiro CD solo ainda este ano. Foto: Neil Hall/ Reuters

De costas, na praia, apreciando um belo pôr do sol. Essa é a melhor imagem que você vai ter do primeiro single solo do Harry Styles, ex-One Direction. Pelo menos até a próxima sexta-feira, 7 de abril, quando a faixa será oficialmente lançada.

A nova música se chama Sign Of The Times, e tudo indica que vai ser bem diferente do estilo até então empregado pelo cantor.

SIGN.OF.THE.TIMES // 7.APRIL.17 // Uma publicação compartilhada por @harrystyles em Mar 31, 2017 às 5:02 PDT

Mudanças na performance? Isso vai ter que esperar pelo menos até dia 15 de abril, quando Styles estará no programa Saturday Night Live, da emissora NBC, quando cantará o novo single pela primeira vez, ao vivo.

O álbum completo ainda não tem data específica de lançamento, mas deve sair ainda em 2017.