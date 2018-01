Harry Styles é assediado fisicamente durante show e fãs se revoltam

O cantor britânico Harry Styles foi assediado fisicamente durante um show e revoltou os fãs nas redes sociais Foto: Steve Marcus/Reuters

Fãs de Harry Styles, ex-vocalista da banda One Direction, se revoltaram nas redes sociais após surgir um vídeo de um fã assediando o cantor durante um show. Durante o We Can Survive, um show beneficente para arrecadar fundos para o combate ao câncer de mama, que foi realizado em Los Angeles no último sábado, 21, uma fã apertou a virilha do cantor britânico em um momento que ele se aproximou da plateia.

“Perto do fim da música Kiwi, como de costume, Harry foi para perto do público para animar o show. Ele se jogou de joelhos e estava de olhos fechados, balançando os braços de acordo com o ritmo da música”, relatou uma fã, que estava no show, na rede social Tumblr. “Uma fã então esticou o braço e colocou a mão em sua virilha. Ele se levantou rapidamente e me pareceu que empurrou a mão dela para sair de lá rápido. Deu para perceber que ele ficou um pouco ressabiado com o acontecimento porque ele evitou aquela parte do palco pelo restante do show”, continuou.

Os fãs criaram a hashtag #RespectHarry (respeite o Harry) para denunciar o abuso que o cantor sofreu no show e também conscientizar as pessoas para não assediar cantores e cantoras durante suas apresentações, momento em que ficam vulneráveis ao público.

Veja abaixo o vídeo do momento em que Harry é assediado e algumas das reações dos fãs.

Momento em que o Harry é assediado durante o show.#RespectHarry pic.twitter.com/JvaX4iOSpL — Projeto Help (@ProjetoooHelp) 22 de outubro de 2017

Harry não é um objeto sexual Harry não merece isso Harry foi assediado sim Harry merece respeito como todas as outras pessoas#RespectHarry — LarryIsMyReligion (@OopsHiStylez) 22 de outubro de 2017

harry merece respeito, ele não é objeto pra você ficar tocando onde bem quiser #RespectHarry — gabs (@sweetcreature1D) 22 de outubro de 2017

o foda é q além de desrespeitar um ser humano tão carinhoso isso afasta ele do público, como se todas fizessem isso #RespectHarry — Carol (@nouisfly) 22 de outubro de 2017

como o harry mesmo, diz: TREAT PEOPLE WITH KINDNESS parece que essas fãs nao entendem essa frase #RespectHarry — bea (@niallfodeo) 22 de outubro de 2017

Todos, sem exceção alguma, merecem respeito. Não é porque ele é um artista que vai achar isso normal. Nenhum tipo de assédio é.#RespectHarry — Promo LT Brasil (@PromoLTBrasil) 22 de outubro de 2017

O Harry é sem dúvida, um dos artistas mais incríveis. E um dos seres humanos mais merecedores de amor e respeito.#RespectHarry — Portal Louis Brasil (@portallouisbr) 22 de outubro de 2017

tocar as partes íntimas do seu artista favorito contra a vontade dele, não é ser fã, até porque fã ama, acolhe e protege. #respectharry — oquedizer (@oquedizerlarry) 22 de outubro de 2017

TODOS MERECEM RESPEITO TODOS MERECEM RESPEITO TODOS MERECEM RESPEITO TODOS MERECEM RESPEITO TODOS MERECEM RESPEITO#RespectHarry — Harry Styles BR (@HarryStylesBR5) 22 de outubro de 2017

"homens não sofrem assédio" "homens não podem ser estuprados" eu tb achava que jumento não podia falar, mas vida que segue#RespectHarry — ligi's on her own (@asheetosdojerah) 22 de outubro de 2017