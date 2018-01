Harry Styles consolou garotinha que não saiu em foto de 'Kiwi'

O cantor Harry Styles chamou atenção ao lançar o clipe de seu single Kiwi na última semana, mas uma história fofa envolvendo a gravação, que contou com dezenas de crianças e cachorrinhos, chamou atenção na última terça-feira, 14.

Uma das garotinhas precisou ficar de fora da foto 'oficial' com todas as crianças ao lado do cantor - Porém, ela recebeu um 'prêmio' muito melhor!

"Obrigado por ser um verdadeiro cavalheiro. Minha filha participou da filmagem de Kiwi e perdeu a foto feita no fim por conta das legalidades do tempo no set. Você tomou seu tempo para ter uma conversa cara a cara com ela e isso significou o mundo para ela.", escreveu o pai da garotinha, identificado no Twitter como Orpheus.

Ao ser questionado sobre o que eles teriam conversado, contou, em bom-humor: "Aparentemente, o que ela está fazendo no período entre aulas, sua escola e suas primas gêmeas".

@Harry_Styles Thank you for being a true gent. My daughter filmed on Kiwi and missed the photo at the end due to amount of time on set and legalities. You took the time to have a one to one chat with her instead and it meant the world to her. pic.twitter.com/jzhfdtzZV3