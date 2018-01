Programa mostra momento em que Harrison Ford deu soco em Ryan Gosling durante gravação

Harrison Ford contou a história de quando deu um soco acidental em Ryan Gosling durante gravação de 'Blade Runner: 2049' Foto: Mary Turner/Reuters

Durante participação no The Graham Norton Show, da emissora britânica BBC, Harrison Ford relembrou do momento em que deu um soco acidental em Ryan Gosling durante as gravações de Blade Runner: 2049. O filme, que estreia no Brasil nesta próxima quinta-feira, 5, é uma continuação do Blade Runner de 1982 e conta com a volta de Ford como Deckard e traz Gosling como o novo protagonista.

“Eu li errado o roteiro”, brincou Ford. “Nós estávamos fazendo uma cena de luta com luz piscantes, eu estava andando na direção dele e ele [Gosling] para trás, tínhamos que fazer com que os socos parecessem reais e eu simplesmente o acertei”, continuou.

O programa então mostrou uma foto com o momento em que Ford acertou um soco em Gosling. “Estou com uma cara de quem pensou ‘m*, estou f*’”, finalizou. Veja abaixo a foto com o momento do soco e o vídeo (em inglês) dos dois contando a história: