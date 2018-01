Halle Berry revela que se sente culpada pelo fim de seus três casamentos

Halle Berry admite se sentir 'culpada' pelo fim de seus três casamentos. Foto: Reprodução/Instagram @halleberry

Aos 50 anos, Halle Berry falou sobre os três casamentos que já teve durante entrevista ao Enterteinment Tonight, e revelou que se sente culpada pelos divórcios.

Leia também: As problemáticas negociações de divórcio de casais ricos

"Como mulheres, nós entramos num casamento pensando que vai durar para sempre e que é um príncipe num cavalo branco. Isso foi o que os contos de fada me ensinaram quando eu era criança... e eu hoje sou contra contos de fada", disse a atriz.

"Mas nós entramos nisso com essa esperança, então, quando acaba, parece que foi tudo uma falha enorme e uma grande decepção. Eu frequentemente me sinto culpada e responsável. Eu sofri muita dor e angústia", completou.

A atriz ainda disse que lidar com casamentos que acabam é especialmente difícil quando há crianças envolvidas. "Ser mãe é meu trabalho mais importante hoje, sei que tudo o que ofereco aos meus filhos é o mais importante de tudo", disse Halle, deixando claro que seus filhos são suas prioridades atualmente.

Halle divorciou-se do ator Olivier Martinez, com quem tem uma filha de três anos, em dezembro. Anteriormente, ela já havia sido casada com o jogador de beisebol David Justice e com o cantor Eric Benet. A atriz ainda tem outra filha, Nahla, de oito anos, com o modelo Gabriel Aubry.