Halle Berry publica vídeo tirando a roupa que usou no Oscar

De Versace, Halle Berry surgiu no red carpet com cabelos supercacheados. Foto: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

A atriz Halle Berry, 50, chamou atenção na madrugada do último domingo, 26, ao publicar um vídeo em seu Instagram no qual aparece tirando seu vestido usado na cerimônia do Oscar, realizada no mesmo dia.

"Depois de uma longa entrega de prêmios, uma garota não pode esperar para tirar tudo!", escreveu.

No vídeo, exibido em câmera lenta, a atriz aparece correndo em direção à piscina de sua casa ao som da música 24K Magic, de Bruno Mars. Na sequência, se despe completamente e dá um mergulho na água.

Assista abaixo: