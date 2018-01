Gwyneth Paltrow e Chris Martin teriam tirado férias com a família para efetuar divórcio

Gwyneth Paltrow está em processo de se separar de Chris Martin Foto: AKM/GSI

Gwyneth Paltrow e Chris Martin gastaram 30 mil libras em um mês apenas com a separação. De acordo com uma fonte da revista britânica Grazia, o ex-casal - pais de Apple, 11, e Moses, 10 - alegou que o gasto foi por conta do aconselhamento, mediação e terapias alternativas para garantir que ambos "satisfaçam todas as suas necessidades emocionais e cumpram o seus papéis como amigos e pais".

O informante relatou: "Gwyneth gosta das coisas feitas da maneira correta. Quando ela e Chris decidiram se separar, eles queriam que tudo desse certo e ela não cortou nada para ter certeza de que a transição ocorresse de maneira suave. Em dois anos, desde que resolveram terminar, eles procuraram conselhos e experts no assunto e quando o conflito surgiu, eles trabalharam com a ajuda de um mediador qualificado, que é pago".

O par também tirou várias férias com as crianças, o que eles acreditam que é a chave para a boa comunicação uma vez que eles trabalharam no caso juntos.

"Gwyneth acredita em tirar um tempo longe para fazer um balanço. Ela se assegurou para conciliar os dois, porque ela acredita que desta forma, os canais de comunicação ficam abertos. Gwyneth disse para amigos que pode antecipar os problemas antes deles aumentarem e trabalhar de forma relaxante e em um ambiente neutro ajudou no 'divórcio perfeito'", acrescentou o informante.

