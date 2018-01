Gwyneth Paltrow dá mais pizza para seus filhos do que deveria

Gwyneth Paltrow, 43 anos, é mãe de Apple, 11, e Moses, 10 Foto: Bang Showbiz

A atriz Gwyneth Paltrow, 43 anos, mãe de Apple, 11, e Moses, 10, filhos de seu casamento com o cantor Chris Martin, tenta servir comida saudável em casa porque não consegue controlar o que elas comem em outros lugares. "Eu não posso controlar o que elas comem na lanchonete da escola ou na casa dos amigos, mas eu tento manter tudo saudável em casa", explicou, embora insista que não é muito restrita com regras.

"Nós tentamos comer desta forma mais vezes e, então, no resto do dia, tem guloseimas. Por exemplo, as crianças tomam um refrigerante por semana e nós temos pizza mais vezes do que deveríamos", disse a atriz, que vê benefícios quando a família come bem. "Quando estamos mais saudáveis, temos mais energia, mais bom humor e a eczema desaparece".

A estrela de "Mortdecai" tenta evitar glúten diariamente porque toda sua família é intolerante, mas admite que há algumas comidas que ela fica com vontade quando corta das refeições, como pão e queijo.

Gwyneth - que está namorando o produtor de TV Brad Falchuk - insiste que suas crianças não se sentem mal em relação à isso e que ela ainda cozinha versões saudáveis de fast food.

"Todo mundo está na linha. As crianças não percebem que a comida em casa é saudável, porque eles ainda comem almôndegas, nuggets e bolinhos", afirmou em entrevista à revista OK!.