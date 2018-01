Gusttavo Lima e Andressa Suíta revelam sexo de 2º bebê do casal

Gusttavo Lima e seu primeiro filho, Gabriel Foto: Instagram / @gusttavolima

Andressa Suíta, mulher de Gusttavo Lima, revelou o sexo de seu segundo filho com o cantor.

O anúncio foi feito por meio de uma sequência de fotos no Instagram, em que ele, Andressa, e o primeiro filho do casal, Gabriel, 'desvendam' a cor no interior de um bolo. No caso, era azul, o que representava um menino.

"A alegria do pai ao saber que vem mais um menino por aí!", escreveu ela.

