Gusttavo Lima chama artista de rua para cantar com ele

O cantor sertanejo Gusttavo Lima Foto: Instagram / @gusttavolima

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu um artista de rua de Goiânia que cantava uma música dele em um semáforo da cidade.

Geú Primo, mais conhecido como 'cantor do sinal', cantava Que Pena que Acabou em frente a um prédio onde Gusttavo estava.

Ao descer do edifício, o cantor começou a gravar Geú. "Olha isso, no meio da rua de Goiânia", diz o sertanejo em vídeo publicado nas redes sociais dele.

Em seguida, Gusttavo chama Geú para perto e começa a cantar com ele. "Na hora eu não acreditei. Aí foi caindo a ficha e me aproximei", declarou o artista em seu canal no YouTube. Geú diz que viaja pelo Brasil há quatro anos e faz shows ao vivo nos sinais de trânsito.

O vídeo completo foi divulgado pela mídia local.