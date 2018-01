Guitarrista do Queen conta que Freddie Mercury ‘perdeu o pé’ por causa da Aids

A banda Queen rodou o mundo e lotou muitos estádios com seus shows Foto: Rolando de Freitas/ Estadão

O começo dos anos 1990 é uma uma ferida aberta para o mundo da música. Foi o período de surgimento de algumas das maiores bandas e músicos de todos os tempos, mas foi também a época em que o surto de Aids levou embora os nossos ídolos mais adorados.

Foi o que aconteceu com a banda Queen e seu vocalista Freddie Mercury. Embora cada dia ficasse mais evidente que havia algo de errado com o cantor, ele não assumia do que padecia. Admitiu apenas 24 horas antes de morrer.

Esse temperamento não era apenas em relação à imprensa. Em entrevista ao jornal britânico The Times, o guitarrista do Queen, Brian May, contou um pouco sobre o relacionamento com o vocalista da banda e mostrou como Freddie tinha consciência de que todos sabiam das transformações que aconteciam em sua vida privada, mas tinha dificuldade em assumi-las.

Ele contou como Mercury costumava usar expressões indiretas como, por exemplo, “Eu acho que vocês sabem isso ou aquilo” para se referir à mudança em sua orientação sexual. “Foi óbvio quando os visitantes do camarim de Freddie passaram de mulheres bonitas para homens bonitos. Não nos importávamos, porque deveríamos?”, declarou Bryan.

Quando o drama passou a ser a infecção pelo vírus HIV, seu comportamento continuou o mesmo. Ele pedia aos companheiros de banda para não tocarem no assunto, embora isso não fizesse o problema desaparecer. A Aids causou muito sofrimento e teve consequências terríveis no corpo do cantor.

No livro em que Brian fala dos bastidores do Queen, há uma passagem dramática em que o guitarrista conta que Mercury chegou a perder um dos pés em decorrência da doença: “Uma vez ele nos mostrou o seu pé durante um jantar. E depois se desculpou por ter me deixado tão triste. Eu falei que não havia porque se desculpar, eu sentia muito por ele ter de passar por todo aquele sofrimento”, conta.

Freddie Mercury morreu em novembro de 1991 devido a uma broncopneumonia, originada em decorrência da Aids.