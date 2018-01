Guilherme Fontes 'incorpora' espírito de Alexandre de 'A Viagem'

Guilherme Fontes publicou vídeo nas redes sociais Foto: Reprodução

Uma brincadeira feita por Guilherme Fontes nas redes sociais nessa quarta-feira, 19, está movimentando a internet.

Para homenagear os seguidores da página Conselhos do Alexandre, feita em homenagem ao vilão da novela A Viagem, Guilherme Fontes 'incorporou' o espírito do personagem 22 anos depois do fim da trama.

No vídeo que circula pela internet, Alexandre pede para as pessoas tomarem cuidado. "Estou aqui dando um oi para essa galera amiga da página do Alexandre para dizer... Cuidado! Eu voltarei", em tom de suspense.

A Viagem, sucesso de Ivani Ribeiro (1922-1995), entrou para a história das telenovelas por abordar o espiritismo na TV.

Escrita em 1975 para a TV Tupi e reescrita novamente em 1994 para a Globo, a trama retratava diferentes tipos de colônias espirituais.

Cristiane Torloni interpretava a protagonista da história. Dinah era uma mulher muito agressiva e ciumenta que passou a se redimir após se apaixonar por Otávio Jordão, personagem de Antônio Fagundes.

Após sua morte, Dinah conhece de fato as trevas onde seu irmão também falecido, Alexandre, vive. A partir desse ponto, ela tenta ajudá-lo a sair de lá.