Grupo Fifth Harmony anuncia hiato das atividades

O grupo Fifth Harmony anunciou um hiato em suas atividades para se dedicaram às carreiras solo das suas integrantes Foto: Lucas Jackson/Reuters

Com sua continuidade em dúvida desde a saída da cantora Camila Cabello em dezembro de 2016, a banda Fifth Harmony anunciou nesta segunda-feira, 19, um hiato de suas atividades após o término da agenda de shows marcados. No comunicado postado para os fãs nas suas redes sociais, o quarteto falou que as integrantes irão focar em suas carreiras solo.

“Refletindo sobre os últimos seis anos desde que começamos no X-Factor, percebemos como chegamos longe e, mais do que nunca, como agradecemos tudo o que aconteceu. Nós tivemos uma jornada memorável e não sabemos nem como começar a expressar nossa gratidão a todos vocês por nos acompanharem nessa viagem”, começaram o comunicado.

“Após seis anos de trabalho ininterrupto, percebemos que, para nos mantermos autênticas para nós mesmas e para vocês, precisamos entrar em um hiato no Fifth Harmony para focar nas nossas carreiras solo”, continuaram. “Estamos muito animadas e agradecidas por usar esse tempo para aprender e crescer criativamente, além de nos encontrarmos como indivíduos. Ao fazer isso, estamos nos abrindo para novas experiências, forças e perspectivas que poderemos trazer para a nossa família Fifth Harmony”, escreveram.

A banda continuou o comunicado agradecendo os fãs. “Para os nossos Harmonizers, obrigado por tudo que nós pudemos construir como Fifth Harmony. Com seu amor e encorajamento nós vamos continuar a nos construir, apoiar tudo o que fazemos e deixá-los orgulhosos”, disseram.

Elas terminaram a carta afirmando que os shows da banda marcados até o fim do ano ainda vão acontecer e agradecendo o carinho dos fãs. Leia abaixo.