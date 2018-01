Grupo coreano faz cover de Anitta e Maluma e anima fãs em São Paulo

K.A.R.D. tirou foto com público que lotou casa de shows em São Paulo Foto: Instagram/@official_kard

O grupo coreano de k-pop K.A.R.D levou os fãs à loucura ao cantar o hit Sim ou Não, parceria de Anitta com Maluma, durante um show em São Paulo.

Os músicos se apresentaram na Tropical Butantã, casa de shows da capital paulista, no último sábado, 1.

Antes de cantar, eles avisaram por meio de uma tradutora: “Para poder amar vocês [os fãs], eu acho que a gente tem que conhecer a cultura de vocês, certo? Por isso, nós estudamos antes de vir aqui”.

No vídeo da performance divulgado por fãs no YouTube é possível ver que os coreanos estão realmente em dia com a pronúncia do português e espanhol.

Antes de São Paulo, a turnê da K.A.R.D no Brasil já havia passado por Fortaleza, Salvador, Recife e Rio de Janeiro.

Assista ao cover de Sim ou Não feito pelo grupo: