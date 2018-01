Grisalho, Bon Jovi canta 'Livin on a Prayer' em casamento

Cantor assumiu os cabelos grisalhos Foto: John Carucci/AP

Jon Bon Jovi cedeu a apelos dos presentes em um casamento na Flórida e cantou o sucesso Livin on a Prayer em parceria com a banda de jazz contratada para tocar na festa. Grisalho, o cantor optou por uma versão mais moderada da canção de rock, que teve um solo de trompete no lugar do conhecido solo de guitarra da faixa.

Cantora da banda, Lourdes Valentin escreveu no vídeo publicado no YouTube que ela e os músicos se prepararam para tocar a música depois que souberam que Bon Jovi era um dos convidados. "É uma emoção cantar com um artista tão incrível", disse.

Veja o vídeo abaixo: