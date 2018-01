Gretchen passa férias no Brasil e reencontra mãe e irmãs: ‘Todas mulheres fortes’

Dançarina vive na Europa com o marido Foto: Luciana Prezia/ Estadão

Gretchen, Yara e Sula Miranda se encontraram novamente. Não, não é a volta das Melindrosas. É apenas um encontro familiar. Gretchen está de férias no Brasil e aproveitou para rever suas irmãs e sua mãe.

A dançarina postou foto em suas redes sociais em que as três aparecem ao redor de sua mãe, Maria José. Em sua legenda, Gretchen fez uma homenagem a todas elas: “Nossa família é assim. Todas mulheres fortes”.

A rainha do rebolado se mudou para a França em 2015 com o marido, o português Carlos Marques. Desde maio ela passa férias no Brasil e já o levou para conhecer as belezas naturais do Ceará.

Confira a foto: