Gretchen fala sobre parceria com Katy Perry: 'tem mais coisa por aí'

Gretchen nas imagens de 'Swish swish', da cantora americana Kary Perry Foto: Instagram/ @mariagretchen

Após anunciar que participa do próximo clipe de Katy, Gretchen concedeu entrevista ao E+ neste domingo, 2, enquanto fazia um passeio de barco pelo rio Amazonas. Durante a repercussão da parceria internacional, a rainha do rebolado e dos memes está em Parintins, no Festival do Boi. A presença da brasileira no vídeo de Swish swish, que é uma parceria da cantora americana com Nicki Minaj, foi gravada em Salvador, no dia 22 de Junho, com o grupo de dança Fit Dance. O convite de Katy Perry surgiu há menos de 30 dias e o clipe será lançado nesta segunda-feira, 3, às 15h30.

Leia a entrevista em que Gretchen fala sobre a parceria com Katy Perry e a carreira internacional:

Como surgiu o convite para participar do clipe?

Os meus fãs começaram a dizer para ela que seria muito legal se ela fizesse qualquer coisa comigo, eles começaram a mandar para ela os meus memes, os meus GIFs. E ela se interessou, entrou em contato com o meu empresário e falou sobre o interesse que ela tinha em fazer esse clipe comigo.

Você chegou a ter algum contato direto com Katy?

Nós estamos falando por WhatsApp por intermédio dos nossos produtores. Eu mando mensagem para o empresário dela e ele encaminha. Ela manda mensagem para o meu empresário e ele manda para mim. Nós temos conversado, por enquanto, assim. Ela recebeu agora uma mensagem minha dizendo que eu estou disponível para o que ela precisar para eu 'bombar' essa música no Brasil. Devo receber uma resposta daqui a pouco.

A continuação dessa parceria eu não posso adiantar nada, porque nós assinamos um termo de confidencialidade. Tem muito mais coisa por aí, mas por enquanto é só isso que eu posso falar.

Você já viu a versão final do clipe?

Sim, eu fui a primeira a receber. Está muito legal. Na verdade, todo a gravação foi feita com ela on-line. A cada meia hora que eu gravava, enviávamos para ela aprovar.

A equipe dela fez muitas exigências para a gravação?

Não, não. Pelo contrário. Eles me deixaram muito à vontade, disseram que eu deveria ser eu mesma, que o que interessava para eles era que eu fosse a Gretchen que o Brasil gosta. Quando ela via as nossas imagens, ela pedia detalhes, como closes, um pouco mais de rebolado, uma jogada de cabelo. Mas a produção me tratou como uma rainha

Você esperava toda essa repercussão?

Os meus fãs, são os fãs dela também. Então, eu esperava que na hora em que juntasse todos nós seria uma bomba mesmo.

Você já ouvia as músicas da Katy Perry?

Já exatamente porque nós temos muitos fãs em comum, muito jovens que me mandavam as músicas. E como eu estou morando fora do Brasil, ela é uma das referências muito fortes.

Você tem mais planos para a carreira internacional?

Daqui para frente eu não posso contar mais nada. Eu só posso dizer que tem muita coisa por vir com ela ainda.

Novos projetos com Katy Perry?

Isso. Com ela e com mais alguém, mas é surpresa!

Na sua opinião, esse é o seu trabalho de maior repercussão internacional?

Com certeza, até porque eu nunca quis trabalhar internacionalmente e aí aconteceu. Eu gosto das coisas que acontecem naturalmente.