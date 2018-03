Grazi Massafera tinha esperanças de reatar o casamento com Cauã Reymond

Foto:

Grazi Massafera decidiu não esconder mais a sua relação com o advogado Patrick Bulus, de 27 anos, após ver que Cauã Reymond havia assumido publicamente seu romance com a modelo Mariana Goldfard.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, Grazi tinha esperanças até pouco tempo de reatar sua relação com Cauã, que é pai de sua filha.

"No fundo, ela tinha esperanças de um dia ainda voltar com o Cauã, pai de sua filha", revelou uma fonte da publicação.

Antes de ser vista aos beijos com Patrick - que é ex-namorado da atriz Mariana Rios - Grazi teve um rápido affair com o lutador Erick Silva. No entanto, para não ser vista com ele, a atriz chegou a usar peruca quando saía de carro com ele.

Já Cauã e Mariana teriam se conhecido em novembro durante uma festa da Empório Armani, no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, mas o romance só ficou sério agora.

Mariana, dona de uma beleza indiscutível, já posou seminua para a capa e o recheio da revista masculina Trip, há três anos, além de ter feito um ensaio sensual para o site do seu programa.