Grávida pela terceira vez, Kelly Key promete passo a passo da gestação no YouTube

Foto: Reprodução / Instagram

Aos 33 anos de idade, a cantora Kelly Key revelou estar grávida de seu terceiro filho: "Sim, eu tô grávida, e estou muito feliz com isso!", disse a atriz em um vídeo em seu canal no YouTube, postado nesta terça, 19.

"Peço desculpas aos amigos que estão sabendo agora, e a vocês seguidores, por ter guardado esse segredo. Graças à deus tá indo super bem, estou na 11ª semana, e tinha decidido contar na 12ª. Quem é mãe sabe que um monte de coisa pode acontecer, e eu queria estar muito certa", contou a cantora, que já sofreu dois abortos em gestações passadas, uma antes de ter sua filha Suzanna, 15, e outra antes de Jaime Victor, 11.

Ela revelou que havia parado de tomar seus remédios em outubro do ano passado, e já vinha pensando em uma nova gestação, apesar de ela ter vindo um pouco antes do planejado.

A cantora também trouxe outra notícia: Os fãs poderão acompanhar cada etapa da gravidez por meio de um programa em seu canal de YouTube, que deverá se chamar Colo de Mãe e trazer momentos como ultrassonografias, visitas ao ginecologista, dermatologista, treinos e cuidados com a alimentação durante a gestação.

"Me sinto super à vontade para dividir essa terceira experiência como mãe aqui no meu canal, então vou abrir um novo programa. Como eu digo, em colo de mãe sempre cabe mais um. Vou fazer um programa com esse nome, onde vocês vão poder acompanhar a experiência da minha terceira gestação, todas as terças-feiras", anunciou.

Kelly também revelou que ainda não sabe o sexo do bebê: "Não sabemos, e não tenho preferência, apesar de sempre ter dito: 'Eu quero uma menina'. No momento que engravidei, pensei que não sei mais, não tenho preferência. A gente começa a se preocupar muito com a saúde do bebê, e a questão do sexo fica muito superficial".

Conhecida pelo constante cuidado que tem com seu corpo, a cantora comentou já ter engordado dois quilos, para aumentar sua taxa de gordura, por orientação médica, mas ressaltou: "Óbvio que vou manter uma alimentação saudável e meus treinos. Não vou deixar de fazêr, porque isso é importante pra minha vida. Mas já adianto que não vou me privar de coisas que gosto".

Por fim, a cantora se mostrou muito animada, mas revelou que pretende parar por aí: "Quero todas as festas, todos os chás possíveis, quero tudo que tenho direito. Quero curtir mesmo, e vou dividir tudo com vocês porque acho digno. Quero aproveitar ao máximo, porque acho que provavelmente será minha última gravidez".

Confira a íntegra do vídeo abaixo: