Grávida de 6 meses, Ivete Sangalo canta sentada em trio elétrico

Ivete Sangalo Foto: Instagram / @ivetesangalo

Durante um show em um trio elétrico na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, a cantora Ivete Sangalo chamou atenção por cantar sentada em uma cadeira em determinado momento da apresentação realizada no último sábado, dia 9.

Ivete está grávida de seis meses, esperando gêmeas, e por isso boa parte dos seus fãs está elogiando sua postura e seu profissionalismo. A previsão é de que as crianças nasçam em fevereiro do ano que vem.

Assista ao vídeo do momento abaixo!

Aprende, Gaga. A dona do brasil Ivete Sangalo mesmo grávida de 6 meses faz show sentada em trio elétrico no Carnatal e agita multidão. https://t.co/rrmCoVQZiN pic.twitter.com/1IOFrlpZFH — PAN (@forumpandlr) 10 de dezembro de 2017

Confira também outro momento do show em que Ivete estava em pé:

Natal " cheguei pra te amar" pra sempre! Obrigada por essa noite de muito amor e alegria. Como me faz bem essa terra. O bloco @blococorujaoficial deu um show de energia. Demais! Amo vcs ❤️❤️❤️❤️❤️ eu bemmmmmmm menininhaaaaaaa cheia de menininhasssss Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo) em Dez 10, 2017 às 5:32 PST

Veja também algumas das reações:

ivete sangalo cantando no trio, sentada pq do barrigao, E DIVA como smp, é mt dona da porra td msm — má ⓟ (@nunesmaaa) 11 de dezembro de 2017

Ivete tá linda demais grávida! E botou pra lascar mesmo sentada no Carnatal! #TroféuDomingão — Thallys Bruno (@ThallysBAlm) 10 de dezembro de 2017

"Ivete faz show sentada" Tá, e daí? A mulher tá grávida meu filho, vai lavar uma louça. — Lari (@dangerouslm) 11 de dezembro de 2017